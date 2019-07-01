01.07.2019 12:11
Haberler » Dünya » Haber

Kudret Özersay'dan DHA'ya doğrulama: KKTC'ye S-200 füzesi düştü

Kudret Özersay

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşerek patlayan cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu kesinlik kazandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşerek patlayan cismin, Suriye 'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu kesinlik kazandı.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , DHA'nın, 'KKTC'ye Suriye'ye ait S-200 füzesi düştü' haberini doğruladı. Gazetecilere açıklama yapan Özersay şunları söyledi:
"İlk yaptığımız değerlendirme; bunun NATO sistemi içerisinde SA 5 modeli denilen, Rusya sistemi içerisinde S-200 olarak tanımlanan füze kalıntısı olduğudur. Önemli bir olaydır ancak panik yapmayı gerektirecek durum yok."


- Karahasan
Kaynak: DHA
Taşkent , Suriye , Kıbrıs , Dünya

Son Dakika Haberleri
13:58 Hong Kong'un Çin'e devrinin 22. yılı: Hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı
13:50 Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı
13:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
13:37 Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
13:07 Trump: ABD'li firmalar Huawei'ye ürün satmaya devam edebilir
12:52 Libya'da Hafter kuvvetleri: Türk iHA'sını vurduk
12:52 Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi