Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kudret teyze, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 155 Polis İmdat hattını arayan 74 yaşındaki Kudret Koçar, 1 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

07.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:57
Kudret teyze, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, 155 Polis İmdat hattını arayan 74 yaşındaki Kudret Koçar, 1 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Aliağa'da eşi ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki emekli Kudret Koçar isimli kadın, bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlama kararı aldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan ve konu hakkında bilgi edinmek isteyen Koçar, 155 Polis İmdat Hattını arayarak yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Yaşlı kadının kampanyaya katkıda bulunmasına yardımcı olmak için Aliağa Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunda görevli polisler, yardımsever vatandaşın kendilerine belirttiği adrese giderek görüşme sağladı. Polisler ile görüşen Kudret Koçar, 2020 yılı nisan ayı maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediğini ifade etti. Bunun üzerine ekipler tarafından alınan yardım tutarı, bankaya götürülerek bağış işlemi gerçekleştirildi ve dekontu da yaşlı kadına teslim edildi.

Milli Dayanışma Kampanyasına emekli maaşının bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen Kudret Koçar, yapmış olduğu açıklamasında, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını duyar duymaz nisan ayındaki emekli maaşımı bu yaşanılan zor günlerde devletimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanması için bağış yapma kararı aldık. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Aliağa, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kudret teyze, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu hastanenin yapımına başlandı - Haber 11:35: Bulanık Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 11:34: Polis evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:34: Diyarbakır'da vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 11:34: ÖZEL ÖĞRENCİLER'İN VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN MASKE DESTEĞİ - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler