Kudsiye Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP IĞDIR ARALIK belediye başkan adayı olan Kudsiye Doğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. IĞDIR ARALIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Kudsiye Doğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP IĞDIR ARALIK adayı Kudsiye Doğan kimdir? BTP IĞDIR ARALIK adayı Kudsiye Doğan yüzde kaç oy aldı?

Kudsiye Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP IĞDIR ARALIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Kudsiye Doğan ARALIK ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. ARALIK ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Kudsiye Doğan adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

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