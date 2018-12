Kudüs Annelerinin" Özgürlük Mücadelesi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:30



MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa 'da Kudüs Anneleri Platformu üyesi bir grup kadın, ABD 'nin Kudüs'ü İsrail 'in başkenti olarak tanımasına tepki için yaklaşık bir yıldır her cumartesi aynı yer ve saatte protesto eylemi yapıyor.Şanlıurfa'da, Kudüs Anneleri Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele ediyor.Yaklaşık bir yıldır her cumartesi günü öğlen namazını müteakip tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi 'nde buluşan kadınlar, burada dünyanın ve Türkiye 'nin farklı kentlerinden gelen kadınların katılımıyla yaptıkları basın açıklamasıyla ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteriyor.Yağmur çamur, yaz kış demeden her hafta cami avlusunda buluşan kadınlar eylemlerini Kudüs özgürlüğe kavuşuncaya kadar sürdürmeyi hedefliyor.Kadınlar, protestolarının 52'ncisini ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Ankara 'da Külliye'de yapmak için girişimlerde bulunuyor.Kudüs Anneleri Platformu öncülüğünde tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki 50. buluşmada Dergah Camisi avlusunda toplanan kadınlar dua ederek basın açıklamasını okudu."Özgürleştiği cumartesi Filistin 'de olacağız"Platform Sözcüsü Avukat Zehra Kazan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 haftadır Filistinli anneler ve kadınları anlamak ve acılarını paylaşmak adına Şanlıurfalı annelerle buluşup dua edip destek verdiklerini söyledi.Kudüs'e destek vermeyi ve El Halil kentine kardeş olduklarını göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Kazan, şöyle konuştu:"Bu etkinlikle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Desteğimizin yanında dünyadaki terörist devlet İsrail'in işgalci bir güç olduğunu ve devlet olarak tanımadığımızı bildirmek istiyoruz. Burada gönüllü olarak bulunan kadınlarımızla her cumartesi yağmur, çamur, güneş, oruç demeden kendi çapımızda desteğimizi göstermek istiyoruz. En büyük hayalimiz Kudüs ve Filistin toprakları özgürlüğüne kavuştuktan sonra son cumartesi Filistin'deki annelerimizle omuz omuza namazımızı kılıp son basın açıklaması yapmak. Özgürleştiği cumartesi Filistin'de olup, mutlaka orada namaz kılacağımıza inanıyorum. Filistin özgür olana kadar direnişe devam edeceğiz ve her cumartesi burada toplanmayı sürdüreceğiz.""Külliye'de açıklama yapma hayali"Platform üyelerinden Jale Karabulut da eylemlerini mazeretsiz her hafta sürdürdüklerini dile getirdi.Her hafta öğle namazını kıldıktan sonra basın açıklamasını okuyup dua ettiklerini anlatan Karabulut, "Dergah Camisi'ni seçmemizin amacı da buraya Türkiye'nin her yerinden insanların gelmesidir. 5 kişi de olduk 100 kişi de olduk, yılmadan devam ettik. Allah nasip ederse 52. basın açıklamamızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de yapmak istiyoruz, bunun için de girişimlerde bulunuyoruz. 50 haftadır toplandığımız şadırvanın dev resmini de arkamıza alarak yine nöbet yerimizdeki gibi açıklamamızı Cumhurbaşkanımızla beraber yapmak istiyoruz." diye konuştu. İstanbul 'a gider gibi Filistin'e gitmek istiyoruz"Fahriye Yılan da arkadaşlarının daveti üzerine tepki eylemlerine 6 ay önce katıldığını söyledi.Filistinli annelere destekten başka gayeleri olmadığını vurgulayan Yılan, "Her cumartesi az çok demeden toplanmaya devam ettik. Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen misafirlerimizi de davet ediyoruz. Biz varız dedik ve Allah da bize yardım ediyor. Her hafta geliyoruz. Bugün için mazeretimiz olsa bile bir bakıyoruz açıklama vaktine kadar bir şekilde çözülmüş oluyor. Bütün annelerimizi Filistinli annelerimize destek için çağırıyoruz. Filistin'in özgürleşmesini ve İstanbul'a gider gibi oraya da özgürce gitmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.