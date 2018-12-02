Kudüs' Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Anlatıldı

02 Aralık 2018 Pazar 12:51



02 Aralık 2018 Pazar 12:51

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan kutsal şehir Kudüs; bir çok farklı noktadan konunun uzmanları tarafından anlatıldı. Bu anlatılar "Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs" kitabından toplandı.İbrahim Çelik, Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Doç. Dr. Özcan Güngör ve Dr. Necip Fazıl Kurt'un baş editörlüğünde; Arş. Gör. Halil İbrahim Doğan, Arş. Gör. Rukiye Aysun İnan ve Arş. Gör. Tuğba Özen'in editörlüğünde hazırlanan eser, DBY Yayınlarından çıktı.KİTAPTA YER ALAN MAKALELERKitapta yer alan makaleler ise şöyle:"Hadis Kültüründe Kudüs ve Mescid-i Aksa (Dr. Öğr. Üyesi Ali Karakaş)Mescidü'l-Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Halil Kaya)Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve Süf?Hareketinde İsra Algısının Tesiri (Doç. Dr. Mustafa Altunkaya)Süleyman'ın Emrinde Olan Cinler ve Mahiyeti Üzerine (Prof. Dr. Mehmet Ünal)İslam Düşüncesinde Birlikte Yaşama/Kudüs Örneği (Prof. Dr. Ahmet Yıldırım)Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı (Prof. Dr. Mustafa Bıyık)Kudüs'ün Selahaddin-i Eyyübi'den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarı)"Nebzetü'l-Menasik": en-Nakşibendi el-Muradi'nin Hac Rehberi'nde Kudüs Bahsi (Dr. Şerife Eroğlu Memiş)Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnameleri'nde Kudüs (Doç. Dr. Yasin Yılmaz)XVI. Yüzyılda Kudüs'te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dair Örnekler (Sevde Nur Güldiken)Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü's-Sahra (Prof. Dr. Abdulkadir Dündar)İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi ve Nablusi'nin XVII Yüzyılda Kudüs'e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması ( Arş. Gör. Şeyda Nur Ersöz)Kudüs Harem-i Şerifi Hakkında Unutulmuş Bir Eser: Tarihçe-i Harem-i Şerif-i Kudsi (Öğr. Gör. Muhammed İhsan Hacıismailoğlu)Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki'nin "İslam?Memleketlerinde" Adlı Yol Hatıralarında Kudüs (Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin)Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Bir İslam Şehri Olarak Kudüs (Prof. Dr. Zeki Taştan)Siyer-i Veysi'nin Miraç Bölümü: Muhteva Özellikleri (Prof. Dr. Nuran Öztürk)Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim'in Muhabir Mektuplarında Suriye'den Kudüs'e Uzanan Coğrafya (Dr. İbrahim Özen)Yüzyılın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs (Prof. Dr. Filiz Kılıç)Cebra İbrahim Cebra'nın Eserlerinde Kudüs İmgesi (Doç. Dr. Fatıma Betül Üyümez)Günümüz Aşık Şiirlerinde Kudüs (Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın)Servet-i Fünun Dergisi'nde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs ( Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuhoğlu)Edward Said'in Entelektüel Birikiminde Kudüs'ün Yeri (Hatice Bildirici)Edward Said'in Kudüslü Belleği ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri (Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule Güngör)Kudüs'ün Başkent İlanı Haberlerinin Söylem?Yapısının?Çözümlenmesi (Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç)Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri ( Dr. Öğr. Üyesi Meltem Keskin Köylü)"(İHA)