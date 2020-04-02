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"Kudüs Gücü Komutanı Kaani, Sadr ile Irak hükümetinin kurulmasını görüşecek" iddiası

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını görüşeceği ileri sürüldü.

02.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:18

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Irak 'ta yeni hükümetin kurulmasını görüşeceği ileri sürüldü.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı kaynak, Kaani ve Sadr'ın bu akşam Necef'te bir araya geleceğini iddia etti.

Görüşmede hükümeti kurma görevi verilen Adnan ez-Zurfi yerine Şii grupların ittifak sağlayacağı başka adaylar üzerinde değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor.

Kaani'nin iki gün önce Bağdat'a gelerek Şii siyasi liderlerle hükümetin kurulması sürecini görüştüğü, Kudüs Gücü Komutanının Zurfi'ye karşı tavrını açıkladığı iddia edilmişti.

İran yönetiminin ABD'ye yakınlığından dolayı Zurfi'ye karşı olduğu, Mukteda es-Sadr'ın ise Zurfi'yi desteklediği biliniyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye vermişti.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Devrim Muhafızları, Kudüs, İran, Irak, Güncel
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