Kudüs Karikatürleri İçin Jüri Değerlendirmesi Tamamlandı - İstanbul

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs
Karikatür Yarışması"nın jüri değerlendirmesi tamamlandı.
Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi beklenen yarışmanın başvuruları 16 Kasım'da sona erdi.
Yarışmaya 40 ülkeden 329 karikatürist tarafından gönderilen 788 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 30 eser finale kaldı.
Finale kalan eserler ise Türkiye
'den Ahmet Altay
ve Murat Yılmaz
'ın yanı sıra Portekiz
'den Vasco Gargalo, Fransa
'dan Shahrokh Heidari, Mısır
'dan Wesam Khalil, Suriye
'den Yaser Ahmad ve İran
'dan Nahid Maghsoudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.
82 eser sergilenecek
"2. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması" ve jüri değerlendirmesi hakkında AA muhabirine açıklama yapan yarışma koordinatörü Ahmet Altay, bu yılki katılım oranından çok memnun olduklarını söyledi.
Altay, yarışmanın kriterlerine değinerek, "Mesela şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz; yarışmamızın adı Mirasımız Kudüs ama gelen eserlerin bazıları Filistin
davasını önemseyen ve öne çıkartan eserler. Konu başlıklarına uymayanları ön elemeden geçiriyoruz ve ayıklıyoruz. Daha sonra çizgi kalitesine, esprisine, benzer esprilerin çizilip çizilmediğine bakıyoruz. Çok ince bir elemeden sonra bu 30'a varıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra yarışma kapsamında bir sergi açacaklarını ve bu sergide 82 eserin yer alacağını aktaran Altay, şunları kaydetti:
"Dünyada önemli bir şekilde yer edinmiş, isim yapmış kişilerden bahsediyoruz jüri üyelerimizde. Bir de her birisinin çizgi kalitesi, espri anlayışı farklı, tek bir bakış açısı yok. Gerçekten zengin bir elemeden geçirerek bir sonuca vardık. Kapalı oylama usulü değil, üzerinde iki gün oturum yapma sebeplerimizden birisi bu. Amacımız, nitelikli işin çıkartılması, kaliteli içeriğe sahip olması ve yeni işlerin gelmesi. Hazır, heybede olanların buraya gönderilmesi değil, gerçekten yeni çizgiler istiyoruz. İlk gün güzelce üzerinde konuşuyoruz, ikinci gün de oylama yapıyoruz."
Altay, adil davranarak değerlendirme yaptıkları Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nı, ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
Birinciye 15 bin lira ödül
Yarışmayla İsrail
işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ile Mescid-i Aksa
özelinde gerçekleştirilen ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkati çekilmesi amaçlanıyor.
Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmesi beklenen yarışma, Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Eyüpsultan Belediyesi
'nin katkılarıyla hazırlanan "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın kazananları, 9 Aralık
'ta Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.
Yarışma neticesinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilirken, biner lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el- Ali Özel
Ödülü", "Necmettin Erbakan
Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han
Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi
Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.
Altay,Kudüs
25 Kasım 2018 Pazar 17:27