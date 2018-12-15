Kudüs Karikatürleri Sergisi Açıldı

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs
Karikatür Yarışması"nın sergisi, sanatseverlerle buluştu.
Yarışmada finale kalan 30 eserin yanı sıra yarışmaya katılan 30 çalışmanın daha yer aldığı sergi, Taksim
Metro İstasyonu'nda açıldı.
UWC Başkanı ve Yarışma Koordinatörü Ahmet Altay
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi gezenlerin, dünya çizerlerinin Kudüs'le alakalı bakış açısını göreceğini söyledi.
Altay, eserlerin anlamlı ve düşündürücü olduğuna vurgu yaparak, "Kudüs insanlığın doğuş noktası ve çok kutsal bir yer. Biz de 'Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'yla insanların dikkatini oradaki soruna çekiyoruz. Sergiyi görenler Kudüs'ün insanlık için önemini düşünecek." dedi.
Yarışmaya olan yoğun başvurudan memnun olduklarını belirten Altay, "Çok derinlikli eserler geldi yarışmaya. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu yarışmada verilmek istenen mesajın da yerine ulaştığını, ilerleyen zamanlarda daha da ulaşacağını düşünüyorum. Her sene nitelikli işlerin gelmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.
Son gün 30 Aralık
"Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"na 40 ülkeden 329 karikatürist, Kudüs'le alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış ve şehir hayatı gibi konuları ele alan 788 eserle başvurdu.
Yarışmada finale kalan eserler, 9 Aralık
'ta Eyüp
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle 8 farklı kategoride ödüllendirildi.
Bu kapsamda birinciliğe İran
'dan Mahmood Nazari, ikinciliğe Önder Önerbay, üçüncülüğe ise Hindistan
'dan Shibu Cheriapadath Balan değer görüldü.
"Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması Sergisi" 30 Aralık'a kadar görülebilecek.
Aralık,Altay,Kudüs
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:30