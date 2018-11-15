Kudüs Mescid-i Aksa ve Eshab-ı Kehf" Konferansı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:32



15 Kasım 2018 Perşembe 13:32

Tarihçi yazar Talha Uğurluel, "Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, eldeki delillere en çok uyan Eshab-ı Kehf Mağarası kesinlikle Afşin'de." dedi.Uğurluel, Afşin Belediyesince belediye kültürevinde düzenlenen "Kudüs Mescid-i Aksa ve Eshab-ı Kehf" konulu konferansta, Afşin'deki Eshab-ı Kehf Mağarası'na tarih boyunca birçok devlet büyüğü tarafından yatırım yapıldığını söyledi.Kuran'ı Kerim'de bahsedilen Yedi Uyurlara ait olduğu belirtilen mağaraların hemen hemen hepsini incelediğini dile getiren Uğurluel, "Yeryüzünde, dünya üzerinde bulunan tüm Eshab-ı Kehf Mağaraların hepsine gittim. Efes'te, Tarsus'ta, Ürdün'de, Yemen Sabır Dağı'ndaki Eshab-ı Kehf Mağaralarını ziyaret ettim. Bunu şu an Afşin'de olduğum için söylemiyorum. Daha önce katıldığım televizyon programlarında da birçok kez dile getirdim. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, eldeki delillere en çok uyan Eshab-ı Kehf Mağarası kesinlikle Afşin'de." dedi.Afşin'de bulunan Eshab-ı Kehf Mağarası'nın tarihten bugüne kadar sanat eserleriyle çevrildiğini dile getiren Uğurluel, sanat tarihinin asla "yalan" söylemeyeceğini belirterek, "Ben gittiğim tüm Eshab-ı Kehf Mağaraların tarih sürecinde kimler itibar etmiş, hangi devlet büyükleri uğramış, kimler üzerine eser yazmış ve hangi din büyükleri oraya gelip ibadet etmek istemiş bunlara bakıyorum." ifadesini kullandı.İstanbul ile Eshab-ı Kehf'in aynı izleri taşıdığını dikkati çeken Uğurluel, Afşin'deki Eshab-ı Kehf Mağarasına baktığım zaman "burası" demekten insanın kendini alamadığını belirtti.- "Hem Kudüs'ü hem de Kabe'yi gösteren mihrap bulunuyor"Tarihte birçok devlet büyüğünün Afşin'deki Eshab-ı Kehf'e geldiğinin tarih kayıtlarında yer aldığını dile getiren Uğurluel, Hacı Bayram-ı Veli, Somuncu Baba, Sadreddin Konevi hazretleri Afşin'deki Eshab-ı Kehf Mağarasına gelmiş ve ibadet etmiş. Bu kadar büyük zat buraya geldiyse ve burada Allah'a yakın olmaya çalışmışlarsa Afşin çok şanslı diyebiliriz. İnsan Allah'tan başka ne isteyebilir? Eshab-ı Kehf'in yanında doğmuşsunuz. Afşin'deki Eshab-ı Kehf Mağarası, bu kadar önemli insanın yatırım yaptığı, bu kadar kalp gözü açık ve ilim ehli zatın gelip Allahu Teala ile rabıta kurmaya çalıştığı mekandır." diye konuştu.Afşin'de bulunan Eshab-ı Kehf Mağarasının Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile bağlantısının olduğunu ifade eden Uğurluel, şunları kaydetti:"Afşin'deki mağaranın içine girdiğimizde dünyanın en eski mihraplarından biri karşılıyor bizi. Bu mihrap halen mağaranın içerisinde duruyor. O mihrap Kudüs'ü gösteriyor. Ama Allah'ın lütfü, öyle denk gelmiş. Neredeyse mağaranın dışında bulunan caminin mihrabı da aynı noktayı gösteriyor. Burada hem Kudüs'ü hem de Kabe'yi gösteren mihrap bulunuyor."Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in de konuşma yaptığı programa, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.