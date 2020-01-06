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"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 20. yılı anısına memleketi Şanlıurfa'da anma etkinliği düzenlendi.

06.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:46
" Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 20. yılı anısına memleketi 'da anma etkinliği düzenlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği ile Memur-Sen Şanlıurfa şubelerince Şair Nabi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Kaya, yaptığı konuşmada, birlik olarak görevlerinden bir tanesinin Türkiye'nin yazarlarını, şairlerini anlamak ve yeni nesillere tanıtmak olduğunu söyledi.
Mehmet Akif İnan'ın şiir ve fikirleriyle bir çok kişiyi etkilediğini belirten Kaya, "Şair ve yazarlar toplumların manevi kalkınmasını sağlayan önemli şahsiyetlerdir. Bu nedenle şehirlerin imar ve inşasına şair ve yazarların katılması çok değerlidir çünkü insanların yol, su, konut ihtiyacı kadar ruhen şiir, öykü ve romana da ihtiyacı vardır. Diğer taraftan yazarlar şehrin sanatsal bir gözle ortaya konulmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlarlar." dedi.
Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun da İnan'ın yaşadığı dönemde insanlara arkadaş, dost, ağabey ve öğretmen olduğunu anlattı.
Coşkun, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in Mehmet Akif İnan'ın oluşturduğu temel ilkeler üzerinde yükselmeye devam ettiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından İnan'ın şiirleri, arkadaşları, dostları ve sevenleri tarafından müzik eşliğinde seslendirildi.
Memur-Sen Şanlıurfa şubesince katılımcılara İnan'ın şiir kitapları hediye edildi.

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Memur Sen, Kudüs, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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