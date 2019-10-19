'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreniHacı Bayram Camisi avlusuCenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntülerMehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunmasıAli Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunmasıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunmasıDua edilmesiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın gelişi ve taziyede bulunmasıAhmet Davutoğlu'nun geliş ve taziyede bulunmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geliş ve taziyede bulunmasıEski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in cenaze namazını kıldırması ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (1)

Kaynak: AA