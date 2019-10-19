'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreniHacı Bayram Camisi avlusuCenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntülerEski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in dua etmesiCenaze katılan gencin şiir okumasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıYazar Nuri Pakdil'in naaşının götürülmesi ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (2) Hacı Bayram
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, Güncel Kaynak: AA