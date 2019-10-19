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'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni Hacı Bayram Camisi avlusu Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

19.10.2019 18:24
Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni
Hacı Bayram Camisi avlusu
Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in dua etmesi
Cenaze katılan gencin şiir okuması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Yazar Nuri Pakdil'in naaşının götürülmesi ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (2)
'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Hacı Bayram, Nuri Pakdil, Güncel

Kaynak: AA

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