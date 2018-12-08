"Kudüs'te Hayat:Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" Sergisi Açıldı

Kudüslülerin yaşantılarını resmetmek ve şehirde hayatın tüm yönlerini göstermek adına İstanbullularla buluşan açılış etkinliğine, serginin mimarları ünlü fotoğrafçılar Iyad Tawil, Mohamad Dweik, Ata Jaber, Mostafa Alkharouf ve Faiz Abu Rmeileh de katıldı.

"İstanbul fotoğrafları da Kudüs'te sergilenecek"

Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürü Bülent Üçpunar, Enstitü olarak Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi yönündeki çalışmalarını dünyanın 156 farklı noktasında yürüttüklerini söyledi ve devam etti: Filistinliler her gün sayısız güzellikler üretiyor. Bir kültür kurumu olarak Kudüs'te akıp giden yaşama dair bir çalışma yapmak istedik ve "Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" sergisini İstanbul Büyükşehir Belediyemizin değerli katkılarıyla gerçekleştirdik. Bu kıymetli sergiyi İstanbullularla buluşturmaktan ve sanatçılarımızı İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda Kudüslü sanatçılarımızın İstanbul'da bulundukları süre boyunca çektikleri fotoğrafları "Kudüslü Sanatçılarımızın Gözünden İstanbul" ismiyle 2019 yılı başlarında, Kudüs'te sergilemeyi hedefliyoruz." dedi.

Dünyada en fazla fotoğraflanan şehirlerin başında gelen ve kutsal sayılan Kudüs'ün etkileyici fotoğraflarını tüm dünyaya aktaran sergi, 14 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.