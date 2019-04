Kudüs'te İsra-Miraç Coşkusu

Kaynak: AA

Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yürüyüşü ve buradan göğe yükselişi anlamına gelen İsra-Miraç Mucizesi dolayısıyla her yaştan izcinin katıldığı yürüyüşe Filistinliler oldukça yoğun ilgi gösterdi.Renkli üniformalar giyen bando takımları, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zehra Caddesi'nden başladıkları yürüyüşle, çevredekilerin sevgi gösterileri arasında Selahaddin ve Sultan Süleyman caddelerinden geçerek "Eski Şehir"in en önemli giriş kapılarından "Şam'a" geldi.Taşıdıkları Tevhid ile izci takımlarını simgeleyen bayraklarla Şam Kapısı'na gelen her bando, Filistin Ulusal Marşı'nı çalarak Eski Şehre girdi.Eski Şehrin sokaklarından geçen izci takımları Meclis (Nazır) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaştı.Mescid-i Aksa'da renkli görüntüler oluşturan bando takımları, burada da gösterilerine devam etti.Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Harem-i Şerif'e gelen ziyaretçiler, her yıl düzenlenen bu yürüyüşü cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.İzci takımları, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Kubbetu's Sahra'nın etrafında atılan turla son buldu.İsra-Miraç olayının anlamını idrak etmek amacıyla dün akşamdan itibaren Mescid-i Aksa'da başlayan dini programlar gün itibariyle daha da yoğunlaştı.Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinden itibaren gelen Filistinlilerin ilgisi yoğun oldu.Harem-i Şerif'in Kıble ve Kubbetu's Sahra başta olmak üzere külliyenin tamamında bulunan mescitlerde programların düzenlendiği belirtilen açıklamada 50 binden fazla Müslümanın İsra-Miraç'i ihya ettiği kaydedildi.