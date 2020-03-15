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- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı- Müslümanlar namazları cami avlularında...

- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı Müslümanlar namazları cami avlularında kılıyor Kudüs'te korona virüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.

15.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:49
- Kudüs 'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı
Müslümanlar namazları cami avlularında kılıyor
KUDÜS - Kudüs'te korona virüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.
Kudüs'te korona virüsünün yayılmasını engellemek için yetkililer Mescid-i Aksa 'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verdi. Camilere gidemeyen cemaat, namazlarını açık havada ve cami avlularında kılıyor. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Tüm dualar kutsanmış El Aksa Camii'nin avlusunda yapılacak ve tüm kapılar ibadet edenlere açık kalacaktır" dedi. El-Kisvani, ayrıca kapatma kararının başka bir resmi duyuru olana kadar devam edeceğini söyledi. - Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı- Müslümanlar namazları cami avlularında...

Kaynak: İHA

Etiketler : Kudüs, Aksa, Güncel

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