Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı - Haberler

Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı

Kudüs'te Korona virüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa'nın avlularında sadece 500 kişi namazı kıldı.

20.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:01
Kudüs 'te Korona virüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa 'nın avlularında sadece 500 kişi namazı kıldı.
Çin başta olmak üzere ortaya çıkan Korona virüsü yayılmaya devam ederken Filistin 'de, Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verildi. Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avluda cuma namazı kılanların sayısı 500'e kadar indi. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri sert kurallar uyguladı camiye gelen bütün vatandaşlara izin vermedi. Olayın ardından gerginlik yaşanırken, bazı kişiler gözaltına alındı. Bazı Filistinliler İsrailli yetkililerin maske ve dezenfektan dağıtım yapmamakla suçladı.
(İHA) Kudüs’te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı
Etiketler : Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya’da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Haberler
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

SPOR Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısı - Haber Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek - Haber Hataylı eczacılar 1 metre kuralına uydu - Haber HAKKARİ Yüksekova'da vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe anonslarla 'evde kalın' çağrısı - Haber Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruk - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading