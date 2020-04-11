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Kudüs'te koronavirüs gölgesinde "Kutsal Cumartesi" etkinliği

İşgal atındaki Kudüs'teki Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutladı.

11.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:22
Kudüs'te koronavirüs gölgesinde
İşgal atındaki Kudüs 'teki Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutladı.
Her yıl kentteki tüm kiliselerde akşam saatlerinde yapılan etkinlikler, bu yıl sadece Kıyamet Kilisesi'ndeki sabah ayiniyle sınırlı kaldı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halkın katılmadığı ayine, sadece sınırlı sayıda Hristiyan din adamı iştirak etti.
Kiliseye bağlı bir grup gönüllü salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan Hristiyanları ziyaret ederek, yanlarındaki kutsal ateşle Hristiyanların mumlarını yaktı.
Kilise içinde düzenlenen ayin ve diğer etkinlikler, Hristiyanların evlerinden takip edebilmesi için internetten yayımlandı.
Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen Kutsal Cumartesi, "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesinde kutlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kıyamet Kilisesi, Kudüs, Güncel
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