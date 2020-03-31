Kudüs'te koronavirüs önlemleri
Dezenfekte çalışmasından detaylar Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eski Şehir bölgesinde yer alan Esbat kapısı ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.
31.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:07
Dezenfekte çalışmasından detaylar Kudüs 'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eski Şehir bölgesinde yer alan Esbat kapısı ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.
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Kaynak: AA