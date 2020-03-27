Kudüs'te koronavirüs tedbirleri
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:25
Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. İsrail polisi, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Şam Kapısı önünde önlem alarak, vatandaşların belgelerini kontrol etti.
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Kaynak: AA