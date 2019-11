Dünyanın en eski kentlerinden Kudüs 'ün mimari dönüşümü, Osmanlı belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı.Kudüs'ün 1839 ile 1917 yılları arasındaki modernleşme süreci, "Atufetlü Efendim Hazretleri: Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs'e Mimari Bir Bakış" adlı sergide ele alındı.Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde ziyarete açılan sergi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan mimari projeler, çizimler, fotoğraflar gibi görsel ve resmi belgeleri bir araya getiriyor.Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Kadir Has Üniversitesi ve Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisinin UNESCO Kürsüsü iş birliği ile "Bir Kudüs Veritabanı: Modern Dönemlerde Mimari ve Tasarım" başlıklı uluslararası projenin çıktılarından yola çıkarak hazırlandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, 1839'da Tanzimat Fermanıyla birlikte askeri, idari, hukuki, eğitim ve sosyal hayatın düzenlenmesine yönelik değişimlerin doğurduğu yeni işlevli yapılar, İstanbul başta olmak üzere bazı Osmanlı kentleri gibi Kudüs'ün de çehresini değiştirdiğini ifade etti.Erkan, 19. yüzyılın sonlarında Batılı mimari tarz ve formların egemen olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Kudüs bir açık hava mimarlık müzesi niteliğindedir. Bu sergi de 'Osmanlı İmgesi', 'Kudüs'te Mimari, Modernleşmenin Alamet-i Farikası', 'Yeni İşlevli Yapılar', 'Kudüs'ün İbadethaneleri', 'Alman İmparatoru 2. Wilhem'in Ziyareti' başlıkları altında katılımcıları, Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs'ün modernleşme sürecine zaman ötesi bir yolculuğa çıkaracak."Serginin araştırma ekibinde ise Prof. Dr. Yonca Erkan'ın yanı sıra Prof. Dr. Füsun Alioğlu, Doç. Dr. Salih Bıçakçı ve Azize Gelir Çelebi yer alıyor.Sergi, 29 Şubat'a kadar görülebilecek.