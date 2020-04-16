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Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Avde: "İsrail, Kudüs'teki Filistinlilere Kovid-19...

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmadığı belirtildi.

16.04.2020 05:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:00
Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Avde:
İsrail 'in işgal altındaki Kudüs 'te yaşayan Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmadığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs Üniversitesine bağlı bir merkezin çağrısıyla düzenlenen sanal bir sempozyumda bir konuşma yapan Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Zekeriyya Avde, İsrail'in Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere Kovid-19 testi yapmadığını söyledi.
Avde, "İsrail'in Kovid-19 test merkezlerini açma konusunda geç davranması, Filistinlileri tehcire zorlayan uygulamalar kanalıyla Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çalışmasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi (Adalah) Arazi ve Planlama Departmanı Müdürü Suhad Bişara ise uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgal altındaki vatandaşlara hizmet sunması gerektiğini ancak bu konuda tedbirlerin geç alındığını, Doğu Kudüs'te ise testlerin yapılması konusunda sorun yaşandığını aktardı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) salı günü yayımladığı rapora göre, Doğu Kudüs'te salgına yakalanan hasta sayısı tam olarak bilinmiyor. Kudüs'teki Filistinli gazeteciler ise kentte çok sayıda vaka olduğunu söylüyor.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel
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