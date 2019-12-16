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Küfür tartışmasında vurduğu adam öldü, kendisi tutuklandı

ANTALYA'da yaşayan Orkun Narin'in, annesine küfür ettiği gerekçesiyle tabancayla vurcuğu Hasan Dancı, hayatını kaybetti.

16.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:53Küfür tartışmasında vurduğu adam öldü, kendisi tutuklandı

ANTALYA'da yaşayan Orkun Narin'in, annesine küfür ettiği gerekçesiyle tabancayla vurcuğu Hasan Dancı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Narin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile Orkun Narin, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun Narin, evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı

Dancı'nın evinin önüne giden Narin, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun Narin, ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, Orkun Narin, 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Dancı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin bugün öğle saatlerinde yakaladığı Orkun Narin ise ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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