Küfürlü paylaşım yapan Ferhat Göçer kime tepki gösterdi?

Şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Paylaşımının sonunda ağır şekilde küfür eden Göçer, sosyal medyanın gündemine oturdu.

KİME TEPKİ GÖSTERDİĞİNİ ANLAYAMADILAR

Sosyal medya kullanıcıları Ferhat Göçer'in paylaşımını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sevilen şarkıcının paylaşımını defalarca okuyan takipçileri, Göçer'in kime neden bu kadar kızdığını anlayamadı.

"SIRA BİR GÜN SİZE DE GELECEK"

Göçer, paylaşımında "İtibar suikasti ile yalnızlaştık diye ağlayanlar zamanında benzeri suikastlerin tetikçiliğini yapıyorlardı... Algı s... leri... Sıra birgün size de gelecek" notunu düştü.

"POP MÜZİKTE KALİTE DÜŞTÜ"

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde içini döken ve rap müziğin yükselmesi ile ilgili konuşan Göçer, "Bunun nedeni popçuların arasındaki rekabetin çizgiyi aşması. Pop müzikte kalitenin düşmesi" yorumunda bulunmuştu.