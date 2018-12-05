Küfürlü Paylaşımlar Yapan Öğretmen Görevden Alındı

Sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretmeni görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beden Eğitimi Öğretmeni Can Demir
K.'nin görevden alındığı belirtildi. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi. - ANKARA
Anadolu Lisesi,Muratlı,Tekirdağ
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:47