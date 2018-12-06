Küfürlü Paylaşımlarda Bulunan Öğretmen Gözaltına Alındı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:01



06 Aralık 2018 Perşembe 16:01

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen C.D.K., gözaltına alındı.Muratlı ilçesindeki bir lisede beden eğitimi olarak görev yapan C.D.K. hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından C.D.K., Muratlı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen öğretmen, adliyeye sevk edilecek. - Tekirdağ