Küfürlü Tezahüratın Fenerbahçe Ağır Bedeli! 37 Bin Forma

Fenerbahçe 3.5 yılda yaklaşık 7 milyon TL ceza ödedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması', 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle sarı lacivertlilere 6 milyon 965 bin TL para cezası kesti.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Saboviç'in haberine göre; Bu da 36 bin 825 formanın satış cirosuna denk geliyor. Spor hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç'in başkanlığındaki Kariyer Hukuk Derneği'nin spor departmanının çalışmasına göre F.Bahçe, 2018-19'da 540 bin TL ceza aldı. Rekorsa geçen sezona: 4 milyon 617 bin TL! 3.5 yıllık cezaysa yaklaşık 7 milyon lira. Bu para 37 bin forma veya kale arkası kombine gelirine tekabül ediyor.