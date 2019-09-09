Haberler» Güncel» Haber

'Kuğu gölü'ne alkış yağdı

09.09.2019 15:28 'Kuğu gölü'ne alkış yağdı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58   Şahinkaya'da 'Oyun' başladı
16:58   Başkan Köse, kent meydanında temizlik yaptı
16:57   Ergenekon davası eski mahkeme başkanına fetö üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
16:56   2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni
16:56   Sit alanına izinsiz konulan aslan heykeli müzeye götürüldü
16:56   Siirt'te Türk Kızılay'dan 500 kişiye aşure
16:56   İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde