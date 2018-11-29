29 Kasım 2018 Perşembe 16:04



29 Kasım 2018 Perşembe 16:04

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak sonrası Kuğulu Tabiat Parkı sular altında kaldı.Bölgenin cazibe merkezi olarak bilinen Kuğulu Tabiat Parkı'nın bulunduğu Küpe Dağı'nın eteklerinden, gürlevik diye adlandırılan suyun patlaması ile çıkan suyu taşıyan kanallar almayınca bölgeyi su bastı.Konya ovasının yaz aylarında sulanmasında çok önem taşıyan ve saniyede bin 500 litre su debisiyle Suğla Barajı ve BSA kanalı ile Apa barajına ulaşan akıntı, Konya ovasının sulanmasında kullanılıyor.Araştırmacı yazar Ali Kazankaya (74) AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bölgeleri çocukluğumdan beri babamla birlikte gezen biri olarak bu bölge çok çeşitli endemik bitki ve balık türü olan bir bölge. Gördüğünüz akan su Küpe dağının eteklerinde Ferizine mağarası olarak bilinen yerin altında yoğun yağan yağmurdan sonra aniden patlayan büyük gürleviktir. Suyun debisini görebiliyorsunuz bu su Konya ovasını sulayabilindiği gibi Seydişehir'in içme suyunu karşılayan kaynaklardan biridir." dedi.Seydişehirli doğaseverler de bu doğa olayını yerinde görmek için bölgeye akın etti.