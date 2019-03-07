Kuğulu Vadisi Projesi Örnek Bir Proje Olacak

Başkan Tutal'ın önemli ve büyük projelerindenolan Kuğulu Vadisi çalışmasında ekopazar, kır kahveleri, bunglow evler, hobi bahçeleri, kamp kiralama, olta balıkçılığı,su sporlarının yapılacağı büyük göletler, restoranların bulunacağı projeyi tamamlayacaklarını kaydetti.

Konya'nın gözde mesire alanlarından birisi olan Kuğulu Park'ı, Seydişehirlilerden daha çok Konyalıların kullandığını kaydeden Başkan Tutal;"Bizim dönemimizde Kuğulu Vadisi Projesi adı altında su sporları göleti diye bir işe başlamıştık. 1. Gölet 100 bin metrekare olup,2. Gölet ise 500 bin metrekare e toplamda 600 bin metrekare gölet alanı, 54.000 metrekarelik Ekopazar, 16.000 metrekare ziyaretçilere açılacak olan sera, 37.000 metrekarelik alanda spor tesisleri, macera parkı, lunapark, seyir terası, kır kahveleri, paintball alanı, kamp ve karavan turizminin yapılacağı alanlar, 25.000 metrekare midilli çiftliği, göl çevresinde kafe ve restoranlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, 2.000 metrekare alanda su sporları ve orman köşkü yer alacak. Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen C tipi mesire alanından çevrilen 484.5 hektarlık alan da ''Kuğulu Tabiat Parkı'' olarak kabul edilmiştir. Projeyi KOP, DSİ, ve Orman Genel Müdürlüğü ile ortak çalışarak yürütüyoruz. Bu çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olup turizm ve ticaret alanında da büyüyerek katkı sağlayarak ilçemize birçok alanda güzellik katacak. Bakanlık hibelerinden faydalanabilmek için Kuğulu Mesire alanımızı Tabiat Parkına çevirdik. Bu hususta destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da özellikle teşekkür ediyorum.

Ayrıca şehrimize istihdam ve katma değer oluşturacak projemiz tamamlanınca yılda 5 milyon aracın geçtiği Antalya Konya Çevre yolunda insanların huzur içinde dinlenebilecekleri gözde bir mekan olacak.Biz Kuğulu Projesi gibi daha birçok projelerimizle önemli çalışmalara imza attık. Kuğulu Projesi, ekopazarla adından ulusal çapta söz ettirecek önemli projelerimizdendir" dedi.

Kaynak: Bültenler