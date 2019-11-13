Haberler » Güncel » Kuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi - Haber

Kuiper Kuşağı asteroidine "Arrokoth" adı verildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2014'te Kuiper Kuşağı'nda keşfedilen "2014 MU69" asteroidine "Arrakoth" adının verildiğini duyurdu.

13.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:14Kuiper Kuşağı asteroidine
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2014'te Kuiper Kuşağı'nda keşfedilen "2014 MU69" asteroidine "Arrakoth" adının verildiğini duyurdu.
NASA'dan yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve New Horizons uzay aracının 1 Ocak 2019'da yaptığı yakın geçiş sırasında fotoğraflanan, birbirine yapışık iki yumru görünümündeki asteroidin, Amerikan Chesapeake yerlilerinin dilinde "gök" anlamına gelen "Arrakoth" adıyla anılacağı belirtildi.
Açıklamada, keşfi gerçekleştiren gökbilimcilerin, hem Hubble Uzay Teleskobu'nun hem de News Horizons uzay aracının operasyon kontrol merkezlerinin ABD'nin Maryland eyaletinde olması nedeniyle bu bölgede yaşayan yerli halkların dilini ve kültürünü onurlandırmak üzere bu adı seçtiği ifade edildi.
Dünyadan yaklaşık 6,44 milyar kilometre uzakta, Neptün ile cüce gezegen Plüton arasındaki asteroid kuşağında yer alan Arrokoth, 14 Temmuz 2015'te Dünya yörüngesindeki Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmişti.
New Horizons uzay aracı da 1 Ocak 2019'da o sırada geçici olarak "Ultima Thule" olarak adladırılan gök cismine yakın geçiş yaparak fotoğraflamıştı. 45 kilometre çapındaki gök cismi, bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en uzak nesne olarak kayıtlara geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:44 Meclis Başkanı Şentop CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti -2
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:48:06