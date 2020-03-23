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Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek

Lüleburgaz ilçesinde bir kuklaevi sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla, kukla oyunları ve masallarını YouTube kanalından yayınladı.

23.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:36
Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek
Lüleburgaz ilçesinde bir kuklaevi sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla, kukla oyunları ve masallarını YouTube kanalından yayınladı.
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan çocuklar için Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu ve oyuncu eşi Bircan Sarıoğlu, "Evde kal tiyatrosuz ve masalsız kalma" sloganıyla kukla oyunları ve masallarını çocuklara internet ortamında ulaştırma kararı aldı.
YouTube kanalı açan Sarıoğlu, oyun ve masalları kanala yükleyerek izlemeye sundu.
İlk etapta "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Altın Top" adlı çocuk kukla oyunlarını ve "Deve ile Fare" adlı masalı yayınlayan Sarıoğlu, çocukların boş vakitlerini kültür ve sanat ortamında geçirmelerini hedefliyor.
Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk ve yetişkin fark etmeden, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan tüm vatandaşlar için YouTube kanalında paylaşımlar yaptıklarını belirtti.
Dünyanın en zor zamanlarından birine tanıklık edildiğini aktaran Sarıoğlu, tedbirler kapsamında sergileyemedikleri oyunları internet ortamında çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.
Sarıoğlu, şöyle devam etti:
"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz de Uçaneller Kuklaevi olarak bir katkı vermek istedik. Çocuklarımız evde. Onlar için oyunlarımızı ve yeni okumaya başladığımız masallarımızı YouTube kanalımıza yükledik. Belki çocuklarla bu yolla uzaktan iletişime geçebiliriz diye düşündük. Eğer çocuklarımız okudukları masalları çekerlerse bu kanaldan arkadaşlarına ulaşmaları için onları da yayınlayacağız. Bugünler geçecek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse, sınırları içerisinde kalırsa bu sorunu hep beraber atlatacağımızı düşünüyoruz. Sanatçı olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Lüleburgaz, Güncel

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