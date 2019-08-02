Kula Aat, 'atık Yönetim Planı' onayını aldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Bu verilen karar tesisimizi ne kadar başarılı bir şekilde işlettiğimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için il genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işletiyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan Kula Atıksu Arıtma Tesisi için de Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Tesisi başarılı bir şekilde işleten MASKİ'nin başvurusu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. Başvuru sürecinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri Kula Atıksu Arıtma Tesisine gelerek incelemelerde bulundu ve çevre mevzuatı kapsamında gereken şartların sağlandığını tespit etti. Düzgün bir şekilde işletilen tesislere verilen 'Atık Yönetim Planı' 3 yıl geçerli olacak.

Çevik, "Manisa İçin Büyük Bir Özveri İle Çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İdaremiz bünyesindeki tesislerimizi gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre ve Manisa bırakmak için büyük bir özveri ile çalıştırıyoruz. Bu kapsamda, Kula Atıksu Arıtma Tesisimiz için de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Onlar da tesisimizde yaptıkları incelemeler sonrasında Atık Yönetim Planı başvurumuza onay verdi. Bu verilen karar da tesisimizi ne kadar başarılı bir şekilde işlettiğimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.