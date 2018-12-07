Kula Belediye Meclisi, 2018 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Başkan Tosun, 2019 yılında merkez ve kırsal mahallelere hizmetlerin devam edeceğini ve gelecek yılda Kula'da yeni hizmet binalarının yükseleceğini ve dev yatırımların yapılacağını söyledi.

Kula Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun başkanlığında yapıldı. Başkan Tosun yaptığı açılış konuşmasında, 2018 yılında Kula'nın bekası için büyük projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "İlk olarak devrimlerin en önemlilerinden bir tanesi olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Geriye doğru baktığımızda 1930'lu yıllarda ilk defa kadınlarımızı biz belediye meclislerinde, 1933 yılında kadın muhtar ve 1934 yılında da kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanındığını görüyoruz. İnşallah kadınlarımızın bu her alandaki temsiliyetleri güçlenerek daha da artar. Bugün 2018 yılının son meclis toplantısını yapıyoruz. 2019 yılının; ailelerimize, sevdiklerimize ve değerli vatandaşlarımıza birlik, beraberlik ve mutluluklar getirmesini diliyorum. 2018 yılı Kula için çok güzel projelere imza atılan verimli bir yıl olarak geçti. İlçemiz adına gerçekleştirdiğimiz projelerin devamını 2019 yılında da devam ettireceğiz ve bitireceğiz, yeni yılda daha nice projelerin temelini atacağız" diyerek yeni yıl müjdesini verdi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, meclisin tek kadın üyesi Akile Akdemir'e çiçek takdim etti.

6 Madde ve 2 ek gündem maddesi görüşülen toplantıda önemli maddelerden, Narıncapıtı-rak Mahallesi'nde yeni oluşturulan sokağa, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1999 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Şehit Fatih Yağcı'nın isminin verilmesi konusu Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından meclise sunuldu madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclise ek gündem maddesi olarak sunulan, Gökçeören Mahallesi'ne düğün salonu, kıraathane, dinlence ve eğlence mekanlarını içinde barındıracak sosyal tesis yapım işi ihalesi meclis kararı oy birliği ile kabul edildi.

Kula Belediye Meclisi'nde 8 gündem maddesinin karara bağlamasının ardından toplantıyı bitiren Başkan Tosun, tüm Meclis üyelerine ve vatandaşlara 2019'da aileleri ile sağlıklı ve huzurlu bir yıl diledi.