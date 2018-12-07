Kula Belediye Meclisi'nden Şehit Fatih Yağcı'ya Vefa

Kula Belediye Meclisi, 2018 yılının son olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 1999 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Şehit Fatih Yağcı'nın adını yaşatmak için, Narıncalıpıtırak Mahallesi'ne yeni oluşturulan sokağa " Şehit Fatih Yağcı Sokağı" adının verilmesi gündem maddesi görüşüldü.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Meclis Üyeleri'nin imzası bulunan müzekkere Kula Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçti.
Bitlis,Aralık,Kula,Fatih
07 Aralık 2018 Cuma 15:25