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Kula Belediyesi'nden ateş ölçerli tedbir

Manisa'nın Kula İlçesinde belediye hizmet binası girişinde ateş ölçümü yapılıp eller dezenfekte edildikten sonra girişlere izin veriliyor.

18.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:49
Kula Belediyesi'nden ateş ölçerli tedbir

Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar ise sağlık ekiplerine kontrol için sevk ediliyor.

Kula Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşlar farklı bir uygulamayla karşılaştı. Belediye hizmetlerinden yararlanmak için hizmet binasına gelen vatandaşlar görevli personeller tarafından ateşleri ölçülüp elleri dezenfeksiyon edildikten sonra içeri alınıyor. Hizmet binasının giriş kapısında görevlendirilen Zabıta personelleri gelen vatandaşların ateşlerini dijital temassız ölçüm cihazı ile tek tek ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kula Belediyesi olarak koronavirüs ile gece gündüz demeden, parklarımızda, caddelerimizde, sokaklarımızda, kamu binalarında, belediye hizmet binalarımızda ve halkımızın zaruri olarak gitmek zorunda olduğu tüm alanlarda dezenfekte faaliyetlerine devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimizle hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor, tek kullanımlık bardaklarla servis yapıyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadeleyi en üst seviyede yapıyoruz. Bu süreçte tedbirleri almaya devam edeceğiz, ama asla panik yapmayacağız." dedi.Kula Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Tedbir

Manisa 'nın Kula İlçesinde belediye hizmet binası girişinde ateş ölçümü yapılıp eller dezenfekte edildikten sonra girişlere izin veriliyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar ise sağlık ekiplerine kontrol için sevk ediliyor.

Kula Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşlar farklı bir uygulamayla karşılaştı. Belediye hizmetlerinden yararlanmak için hizmet binasına gelen vatandaşlar görevli personeller tarafından ateşleri ölçülüp elleri dezenfeksiyon edildikten sonra içeri alınıyor. Hizmet binasının giriş kapısında görevlendirilen Zabıta personelleri gelen vatandaşların ateşlerini dijital temassız ölçüm cihazı ile tek tek ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kula Belediyesi olarak koronavirüs ile gece gündüz demeden, parklarımızda, caddelerimizde, sokaklarımızda, kamu binalarında, belediye hizmet binalarımızda ve halkımızın zaruri olarak gitmek zorunda olduğu tüm alanlarda dezenfekte faaliyetlerine devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimizle hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor, tek kullanımlık bardaklarla servis yapıyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadeleyi en üst seviyede yapıyoruz. Bu süreçte tedbirleri almaya devam edeceğiz, ama asla panik yapmayacağız." dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kula Belediyesi, Manisa, Kula, Güncel

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