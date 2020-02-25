Kula Belediyesi'nden Kavşaklara Dekoratif Dokunuş

Kula Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekiplerinin D-300 Karayolu üzerindeki kavşaklarda gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleri ile ortaya çıkan motif ve desenler bambaşka bir görüntü oluşturdu.

Kula İlçesinin her bir noktasında gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve düzenleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçenin güzel bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Kula'dan geçen İzmir- Ankara karayolunda orta refüj yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştiren Park Bahçeler Birimine bağlı ekipler yapılan peyzaj çalışmalarında dekoratif taş ve ilçenin volkanik yapısına özgü cüruflarla çeşitli motifler işlendi. Birbirinden harika desenlerle oluşturulan kavşak motifleri şehre ayrı bir görüntü kattı.