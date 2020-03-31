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Kula Belediyesi'nden termal suyla korona virüs temizliği

Kula Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçeden 59 derece sıcaklıkla çıkan termal kaplıca suyu ile pazar yerlerini yıkayarak temizliyor.

31.03.2020 08:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:19
Kula Belediyesi'nden termal suyla korona virüs temizliği

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyan Kula Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini sıklaştıran Kula Belediyesi,

İlçede haftanın pazartesi günleri kurulan pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamında Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesi'ndeki yer altından 59 derece sıcaklıkla çıkan termal kaplıca suyu ile dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Emir Kaplıcaları bölgesindeki sıcak su sondajından belediye araçlarına yüklenen termal su ile korona virüs temizliği yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler birimi ekipleri vatandaşların yoğun kullanımına açık olan noktalarda tazyikli ve deterjanlı suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başkan Tosun; ' Temizlik Çalışmalarımızı Doğal Dezenfektan olan Termal Suyumuzla Yapıyoruz"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 59 derece sıcaklıkla yer altından çıkan doğal termal suyla temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, " Kula Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını da yoğunlaştırdık. Bu kapsamda Şehitlioğlu Mahallemizde 59 derece sıcaklıkla çıkan termal suyumuz ile pazar yerlerinde doğal bir dezenfekte uygulaması gerçekleştirdik. Termal suyun yüksek sıcaklık etkisiyle hem hem temizliyoruz hem de mikroplardan arındırıyoruz. Yeni tip korona virüs salgınının hükümetimiz ve tüm kamu kurumlarımızın koordineli bir şekilde aldığı tedbirlerle yayılma hızının yavaşlatıp, en kısa zamanda bu zor dönemi atlatmayı ümit ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kula Belediyesi, Kaplıca, Kula, Güncel
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