Kula Belediyesi'ne Yeni Hizmet Aracı

Kula Belediyesi, halka daha iyi hizmet edebilmek amacıyla bir yeni aracı daha hizmete sundu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere alınan aracı hizmete alınması ile ilgili konuşma yapan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Kula'nın aydınlık geleceği için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımın işini kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın da hızlı bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüze yeni bir aracı hizmete dahil ettik. Halkımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler