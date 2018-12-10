Kula Belediyesi Personeline, Yangın Tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği tarafından, Kula Belediyesi personellerine yönelik yangınlara müdahale ve acil durumlarda bina tahliye tatbikat eğitimi gerçekleştirdi.

Kula Belediyesi şantiye alanında gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak yangın ve yangınlara müdahale eğitimi aldıktan sonra bina tahliye tatbikatı hakkında bilgilendirme yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, son olarak da yangın söndürme tatbikatı yaptı.