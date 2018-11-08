Kula Belediyesi Spor Okulları'ndan LÖSEV'e Maskeli Farkındalık Desteği

1998 yılında kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından her yıl 2-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve bu yıl 20'nci kuruluş yılı kutlamalarını da içeren Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kula Belediyesi Spor Okulları 'Canım Kardeşim Lösev' etkinliği düzenlendi.

Lösemiye ve bu hastalığa yakalanan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Kula Belediyesi Spor Okulları öğrencileri ve eğitmenleri, kurs eğitimlerini hijyenik maske ile yaptı. Jimnastik, badminton ve voleybol branşlarında eğitim alan spor okulları öğrencileri maskeleriyle spor yaparak sosyal mesaj verdi. Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen Kula Belediye Başkanvekili Nafiz Aydın, "Bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerimize şifa diliyorum" dedi.