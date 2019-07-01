01.07.2019 14:46
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Kula Cezaevi kapatıldı, mahkumlar Salihli'ye sevk edidi

Kula Cezaevi kapatıldı, mahkumlar Salihli

MANİSA'nın Kula ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı, tutuklu ve hükümlüler Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı, tutuklu ve hükümlüler Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Kula'da uzun yıllardır düzenlenmesi planlanan ve son alınan kararla kapatılması öngörülen Kula K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, bugün sabah saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, 45 mahkum midibüsler ve cezaevi araçları ile Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Mahkumları taşıyan midibüslere, jandarma trafik ekipleri de eşlik etti. Sevk edilen mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için merakla bekledi.
Öte yandan kapatılan cezaevinin yapılacak görüşmeler sonrasında tadilatının yapılıp adliye binasına dönüştürüleceği öğrenildi.


- Manisa
Kaynak: DHA
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