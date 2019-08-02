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Kula'da 2 katlı ahşap ev kül oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 katlı ahşap ev küle döndü.

02.08.2019 21:12 Kula'da 2 katlı ahşap ev kül oldu
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Ayvatlar Mahallesi'nde Adil Akoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 acil ihbar hattına bildirdi. Bir süre sonra yangın mahalline gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula itfaiye ekipleri, kısa sürede evin her tarafını saran yangına müdahale etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların seferberliği ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracının da müdahale ettiği yangında, evin alt depo kısmında bulunan samanların alev almasıyla ev tamamen küle döndü. Olay esnasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, tamamen küle dönen evin çevresinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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