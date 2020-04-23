Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

23.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:57
Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama
Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı. Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Seyitali Mahallesinde ikamet eden Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ecrin Karakür ve yine Seyitali Mahallesinde ikamet eden Suriyeli 2. sınıf öğrencisi Rem Elhindi'ye sürpriz doğum günü düzenledi. Sosyal mesafe kuralı ön planda tutularak düzenlenen program, doğum günü olan öğrenciler ile birlikte pasta kesen Kaymakam Duru, küçük öğrencilere hediye de verdi.

23 Nisan doğumlu öğrencilerin tespit edilmesinin ardından onların sevincine ortak olmak istediklerini dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, "İlçemizde ikamet eden çocuklarımızdan tespit ettiğimiz 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin sevincine ortak olmak istedik. Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün onların günü, bu yüce devlet onlarla birlikte çok daha yükseklere çıkacak ve bugün olduğu gibi yarın da mazlumların sesi nefesi olacaktır. Milli egemenliğin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisin tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını da kutluyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Manisa, Kula, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
İşte Youtube’a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti Haberler
İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Haberler››Güncel››Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin... - Haber 12:53: KOCAELİ Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor - Haber 12:52: Kendini ağaca asarak intihar etti - Haber 12:52: Hindistan'da son 24 saatte 1680 Kovid-19 vakası görüldü - Haber 12:51: Karadeniz survivor hastanede bitti - Haber 12:09: Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı - Ekonomi 11:32: Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı - Haber 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber