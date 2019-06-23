23.06.2019 14:44
Haberler » Güncel » Haber

Kula'da 3 uyuşturucu satıcısına gözaltı

Kula

MANİSA'nın Kula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekiplerine, 60 ecstasy hap satmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekiplerine, 60 ecstasy hap satmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı.
İhbar üzerine harekete geçen Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. (22), F.Ş. (22) ve S.S.'nin (22) uyuşturucu sattığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma ekipleri, bu kişilerle telefonda irtibat kurdu ve uyuşturucu hap satın almak için Gölbaşı mevkisinde buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen noktada, saat 01.00 sıralarında, 3 kişi ile bir araya gelen jandarmalar, 60 ecstasy için yapılan pazarlık sonrası gerçek kimliğini açıkladı. F.Ş. ve S.S. gözaltına alındı. Otomobilde bekleyen N.Ö. ise jandarmaya teslim oldu. Uyuşturucu satıcılarının üzerleri ile otomobillerinde yapılan aramada bulunan çeşitli renklerdeki 60 ecstasy, kurusıkı ve bu tabancaya ait 5 mermiye el koyuldu. N.Ö., F.Ş. ve S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.


- Manisa
Kaynak: DHA
Jandarma , Manisa , Kula , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:45 Freni tutmayan tır şarampole uçtu
15:45 Seçimde AK Partili görevliye provokatif müdahale
15:45 Ek fotoğraflar 2 //Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
15:44 Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
15:44 Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti
15:43 Çifte minare leyleklerin yuvası oldu
15:43 Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi (2)