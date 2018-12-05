Kula'da Ağıl Dezenfeksiyon Çalışmaları Sürüyor

Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvan ağılları ücretsiz olarak dezenfekte edildi, üreticilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Manisa genelinde küçükbaş hayvanların enfeksiyon nedeniyle kaybedilmesi ve ülke ekonomisine kayıp olarak yansıması nedeniyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ağıl dezenfeksiyon uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda Kula ilçesinde de küçükbaş hayvan ağılları ücretsiz olarak dezenfekte edildi, üreticilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Kula ilçesinde ağıl dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "İl genelindeki hayvan ağılları dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kula ilçemizde 718 adet ağılda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. 38 adet ağılda da çalışmalar sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan üreticilerinin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.