Kula'da bayram tatili boyunca tedbirler artırıldı

Kaynak: İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tedbirler artırıldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında yapılan asayiş toplantısında, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 11 gün için tedbirlerin artırılacağı belirtildi.Kula'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma mıntıkalarında bayram tedbirleri artırıldı. Kaymakam Kemal Duru'nun başkanlığını yaptığı asayiş toplantısının bu görüşmesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 11 gün için alınacak tedbirler görüşüldü. İlçe Jandarma Komuta Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım ve Bölge Trafik İstasyon Amiri Serkan Şahin'in de hazır bulunduğu asayiş toplantısında, Ramazan Bayramı tatili süresince yoğunlaşan taşıt trafiğinde vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi, ayrıca sürücülerin trafik kural ihlallerini en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri konulu yazısında bahsi geçen, 'Bayram boyunca yapılacak denetim ve uygulama' faaliyetlerinde, 'Bu yolda hep birlikteyiz, kırmızı düdük ve öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyasına destek verilmesi, kontroller sırasında yüzyüze iletişim kurulmasına önem verilmesi, sürücülerin durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takılması, cep telefonuyla görüşme yapılmaması, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol verilmesi, şerit kullanımı ve yakın takip kurallarına riayet edilmesi, kavşaklara ve yerleşim yerlerine yaklaşırken yavaşlanması ve sürücülerin her iki saatte on dakika mola vererek konsantrasyonlarının dağılmaması ve trafik kazalarının sebebiyet verdiği can ve mal kayıplarının sıfıra indirilmesinin önemi gibi konulara değinildi. Bayram öncesi, esnası ve sonrasında etkin, sürekli ve yoğun bir trafik denetimi gerçekleştirileceği ifade edildi.Bayramın bir gün öncesi ve bir gün sonrası dahil olmak üzere yaklaşık 11 günlük bayram tedbiri aldıklarını belirten Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanması beklenilen, otogar, çarşı merkezi ve D300 karayolu civarında trafiğin rahat ve sorunsuz olarak akışını sağlamak amacıyla, görevli ekip ve personel sayısı arttırılmış, şehir içi ve şehirlerarası sorumlu olduğumuz güzergahlarda trafik kazalarının önlenebilmesi için denetimler arttırılarak, şartları ve belgeleri uygun olmayan araçların şehirlerarası yollara çıkmalarına izin verilmeyecektir. Bölge Trafik İstasyon Amirliğimiz ile yaptığımız görüşmelerde ilçemizin İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı en sık rastladığımız trafik kazalarında acı tabloların oluşmaması amacıyla çeşitli önlemler aldık. Bayram süresince şehirlerarası yolculuklarda toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederiz. Ayrıca, trafiğe çıkması uygun olmayan araç sürücülerinin de bayram yoğunluğunda trafiğe çıkarak hem kendi hayatlarını, hem de diğer vatandaşların hayatlarını tehlikeye atmaması gerektiği konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir." dedi."İlçe Jandarma Komutanlığı da bayram boyunca görevde"Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda da, Ramazan Bayramı nedeniyle gerekli tedbirleri alırken, vatandaşları da yankesicilik olaylarına karşı alışverişe çıkarken yanlarında yüklü miktarda para bulundurmamaları konusunda uyardı.Bayram öncesi ve süresince özellikle halkın yoğun olduğu alışveriş yerleri, pazar yerleri, mezarlıklar, otobüs terminali, ana arterler, caddeler ve yollarda polislerin ve İlçe Jandarma ekiplerinin 7/24 görev başında olacağı kaydedilen açıklamada, özellikle Kula sınırları içerisinde yer alan Selendi kavşağı ile Kemaliye kavşağı arasında yoğun trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirli noktalarda denetimler yapılacağı belirtildi. Büyük bir dikkat dağınıklığına sebep olan araç başında cep telefonu ile görüşmeler konusunda da uyarıların yapıldığı açıklamada, tedbirler kapsamında cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. - MANİSA Jandarma