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Kula'da bir yılın kaza bilançosu: 10 ölü, 322 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl toplam 166 kaza meydana geldi.

30.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:30 Kula'da bir yılın kaza bilançosu: 10 ölü, 322 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl toplam 166 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 332 kişi yaralanırken, bu yaralılardan 10'u hayatını kaybetti.

Yapılan tüm uyarı ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik canavarına davetiye çıkarıyor. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı trafik akışı yönünden oldukça önemli bir yere sahip olan Kula'da ve Kula'ya bağlı mahallelerde resmi kayıtlara göre bu yıl toplam 332 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda tedavi altına alınan 332 yaralıdan 10'u ise hayatını kaybetti. İzmir ile Uşak illerini birbirine bağlayan D300 karayolunun geçtiği Kula'da meydana gelen kazaların büyük bölümü Kovukdere, Kavacık ve Yurtbaşı Mahallesi civarlarında meydana geldi.

Yağışlı havalarda Kula'da kaza tehlikesi yüzde 70

Kazaların büyük bölümü yağışlı havalarda meydana geldi. Hava şartlarından dolayı kayganlaşan ve gizli buzlanmalara neden olan karayolunda özellikle dik ve virajlı rampaları ile Kavacık ve Kovukdere rampaları ve Uşak tarafındaki Yurtbaşı Mahallesi civarında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralanırken, yüzlerce de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza oranı geçen yıla göre yüzde 40 azaldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nden alınan bilgilere göre, bu yılın başlarında trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması için alınan ve yıl içerisinde artırılarak devam eden tedbirler olumlu sonuç verdi. Kolluk kuvvetlerinin yıl içerisinde yaptığı sıkı denetimler, seminerler, uyarılar ve uygulamalar, bu yılki kaza oranını 2018 yılındaki kaza oranına göre yüzde 40 azalttı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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