Kula'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangını yaklaşık bin dekarlık alanda etkili oldu.

04.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:19
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangını yaklaşık bin dekarlık alanda etkili oldu.
Emre Mahallesi'nde çıkan anız yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin vatandaşların da katıldığı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık bin dekarlık alanda etkili olan yangında 1500 balya saman yandı, meyve bahçeleri zarar gördü.
Mahalle sakinlerinden Yunus Akça, yangını görünce söndürmek için yardım ettiklerini söyledi.
Gözyaşlarına hakim olamayan 60 yaşındaki Ayşe Kocayiğit de geçimini tarım yaparak sağladığını belirterek, "Ben yapayalnız bir evin insanıyım. Kocam yok. Saman balyalarını satarak çocuklarıma kurbanlık alacaktım. Hiçbir şeyim kalmadı. Kimsem yok ben ne yapacağım." diye konuştu. Kula’da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Manisa, Kula, Güncel, Haber
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