Kula'da dezenfekte tüneli, hizmete girdi
Kula Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda dezenfekte tüneli kurdu.
14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
Kula Belediye Başkan Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfekte tünelinin belediye imkanlarıyla yapıldığını belirtti.
İlçede maske dağıtımı da yaptıklarını aktaran Tosun, herkesin Kovid-19 konusunda duyarlı olması ve tedbir almasını istediklerini bildirdi.
Kaynak: AA
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