Kula'da Doğal Gaz Çalışmaları

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:32



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:32

Manisa'nın Kula i·lçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından temeli atılan şehir içi doğal gaz şebeke döşeme çalışmalarına hız verildi.Çalışmalar kapsamında Dört Eylül Mahallesi'nde AKSA Gaz tarafından boru hattı döşeme çalışması başlatıldı.Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Tosun, 2018 yılı sonuna kadar Kula ilçe merkezinde bulunan Dört Eylül Mahallesi'nde ilk gazın verilerek kullanma sunulacağı müjdesini verdi.Başkan Tosun, "Doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk kazmayı Divlit Caddesi'nde vurmuştuk. Altyapı çalışmalarından dolayı o bölgede de çalışmalarımız yıl başına kadar devam edecek. Kula'nın en büyük problemlerinden birisi de hava kirliliği. Bu sayede Kula, temiz bir enerji kaynağına kavuşacak ve hava kirliliğinden kurtulacak. Hedefimiz yıl başına kadar ilk gazı vererek Kula'yı doğalgaza kavuşturmak." diye konuştu.AKSA Gaz tarafından Kula'da şehir içi şebeke çalışmalarına hız verildiğini kaydeden firma yetkilisi Zafer Ünlü, 2018 yatırım planı kapsamında yıl sonuna kadar gaz boru hattı döşeme çalışmaların yapılarak ilk gazın verilmeye başlayacağını belirtti.